За год в Латвии произошло 75 убийств и попыток убийства на бытовой почве: чаще всего идут в ход ножи и топоры

Он отметил, что бытовое насилие является большой проблемой в Латвии,сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис. В прошлом году в стране было возбуждено 75 уголовных дел об убийстве или покушении на убийство, что на четыре дела меньше, чем годом ранее. Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 46 уголовных дел по факту причинения умышленных телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

Кюзис пояснил, что причиной этого насилия являются бытовые конфликты, разногласия между знакомыми, употребление алкоголя и корысть.

Несмотря на то, что чаще всего в таких преступлениях используются ножи и топоры, в прошлом году и в начале этого года произошло два убийства, совершенных с помощью зарегистрированного огнестрельного оружия. По словам Кюзиса, это опасный сигнал, поэтому Главному управлению полиции порядка дано задание обращать повышенное внимание на оборот зарегистрированного огнестрельного оружия.