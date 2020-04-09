За избиение детей мать приговорили к 9 годам и выплате компенсации в 15 000 евро
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За избиение шестерых малолетних детей Даугавпилсский суд приговорил их мать к тюремному заключению сроком на 9 лет с надзором на три года и выплате компенсации в размере 15 000 евро, сообщила агентству LЕТА помощник председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.

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Женщина признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, которое носило характер пыток и было совершено в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также нанесении серьезных телесных повреждений лицу, находящемуся в беспомощном состоянии. Суд признал ее виновной в жестокости и насилии в отношении несовершеннолетних.

Вначале обвиняемым по делу проходил и отец детей, однако уголовный процесс в отношении него был прекращен в связи со смертью мужчины.

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LETA

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LETA
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