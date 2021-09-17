За избиение и ограбление женщины задержаны трое

В среду, 15 сентября вечером Государственная полиция получила информацию о том, что в Гулбенском крае была ограблена женщина.

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Звонок в дежурную часть поступил в 21.30. Неизвестные люди в масках проникли в частный дом, избили и ограбили женщину. Добычей преступников стали 480 евро. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В ходе оперативных действий, сотрудники Гулбенского участка полиции по подозрению в совершении преступления задержали трех человек - мужчину 1987 г.р. и двух молодых людей 2004 г.р. Все трое ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Начат уголовный процесс, задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.