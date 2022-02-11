За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к семи годам тюрьмы
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Земгальский районный суд приговорил мужчину к семи годам и двумя месяцам лишения свободы за длительное сексуальное насилие в отношении малолетней девочки.

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Согласно обвинительному приговору, воспользовавшись ситуацией, что он остался наедине с малолетней девочкой и зная, что в силу своего возраста и отставания в умственном развитии, она не осознает, что с ней происходит, мужчина регулярно насиловал ее. Жертва и насильник были знакомы. Доказано, что преступления совершались на протяжении трех лет. В сообщении прокуратуры говорится, что действия мужчины нанесли урон физическому и психическому развитию ребенка, а также привели к психологическим последствиям - высокому уровню тревожности, депрессивности и отсутствию чувства безопасности.

Кроме того, обвиняемый осуществлял оборот материалов с детской порнографией.

За сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 16 лет, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет. В свою очередь, за оборот порнографических материалов могут приговорить к заключению сроком до трех лет, принудительным работам или денежному штрафу.

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