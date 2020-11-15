За кражу воздуходувки мужчина получил реальный тюремный срок

Земгальский районный суд за кражу воздуходувки стоимостью 219 евро приговорил мужчину к теремному заключению сроком на три месяца, свидетельствует анонимизированное судебное решение.

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26 октября в 12.20 в Елгаве женщина с помощью воздуходувки "Echopb-251" убирала территорию около многоквартирного дома. В какой-то момент она отложила "садовый пылесос" в сторону и продолжила убирать листья, используя грабли и тачку. Мужчина воспользовался этим моментом и украл оставленный без присмотра инструмент.

Женщина заметила вора, сразу связалась с полицией и сообщила о краже. В тот жен день подозреваемый был задержан, а воздуходувка возвращена дворнику. Сумма ущерба составила 219 евро.

Мужчина 1969 г.р. ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. Свою вину он признал полностью.