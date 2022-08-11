За месяц полицейские велопатрули зафиксировали более 400 нарушений в центре Риги
Foto: Pašvaldības policija

За месяц велопатрули муниципальной полиции выявили в центре Риги более 400 нарушений, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

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В начале июля городская полиция увеличила количество велопатрулей в центре с целью предотвращения нарушений в отношении менее защищенных участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов.

Основной целью велопатрулей был контроль за соблюдением правил остановки и стоянки автомобилей. Особое внимание уделялось тем транспортным средствам, которые парковались на тротуарах и велосипедных дорожках.

В период с 12 июля по 9 августа велопатрули зафиксировали 435 нарушений правил остановки и парковки. Большинство были связаны с несанкционированной парковкой на стоянке транспортных средств доставки, а второе наиболее распространенное нарушение — это парковка на тротуаре или велодорожке.

Велопатрули зафиксировали и несколько нарушений со стороны велосипедистов и водителей электросамокатов.

Муниципальная полиция продолжит активно патрулировать на велосипедах центральные улицы Риги.

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