За минувшие сутки произошел 31 пожар прошлогодней травы

За прошедшие сутки был потушен 31 пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Таким образом, за шесть дней этой недели было потушено 164 пожара прошлогодней сухой травы, а в этом сезоне — 615 пожаров.

На прошедшей неделе больше всего пожаров прошлогодней травы, 46, было зарегистрировано во вторник.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

Тем не менее, в прошлом году количество зарегистрированных пожаров прошлогодней травы в Латвии возросло до 2900 случаев, что на 35% больше, чем в 2018 году. В результате этих пожаров в прошлом году выгорело 3253 га земли, что на 61% больше, чем в 2018 году, было разрушено 130 зданий и сооружений, а также пострадали 11 человек.

В соответствии с ч. 4 ст. 179 Кодекса административных правонарушений на физических лиц за сжигание прошлогодней травы налагается штраф в размере от 280 до 700 евро. В свою очередь в соответствии с ч. 2 ст. 51 Кодекса административных правонарушений за невыполнение необходимых мероприятий по обработке земли, включая скос травы, на физических лиц накладывается штраф в размере от 140 до 700 евро, а на юридических лиц — от 700 до 2900 евро.