За нанесение повреждений машине с украинскими номерами в Риге задержан мужчина

Государственная полиция задержала некоего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом повредил машину гражданина Украины, проживающего в Латвии, сообщает агентство LETA.

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Вечером 19 октября полиция получила информацию от очевидцев, которые сообщили о мужчине, который в неком дворе в Пардаугаве, в Риге, ножом поцарапал машину с государственными номерными знаками Украины и покинул место происшествия.

Очевидцы проследили за предполагаемым нападавшим и сообщили полиции его местонахождение. В течение 20 минут после получения информации о происшествии правоохранители задержали предполагаемого виновника.

На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был наказан за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка доставили задержанного в участок полиции и связались с владельцем автомобиля, гражданином Украины, чтобы сообщить ему о происшествии и договориться о приеме заявления.

Подозреваемый сообщил полиции, что случайно повредил машину, потому что пытался открыть пивную бутылку строительным ножом, но споткнулся. Однако характер и степень повреждений указывают на то, что автомобиль, скорее всего, был поцарапан намеренно.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.