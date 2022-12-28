За нападение на члена сиротского суда мать получит тюремный срок

Курземский окружной суд приговорил женщину к пяти месяцам лишения свободы за нападение на члена сиротского суда. Ее обвиняют в хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений и умышленным повреждением имущества, угрозой совершения убийства и уклонением от отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Член сиротского суда Талсинского района, выполняя запрос суда, подготовила заключение об определении места жительства ребенка обвиняемой и установлении опеки одного из родителей. Это не удовлетворило подсудимую, и 8 декабря прошлого года она отправила чиновнице электронное письмо, в котором угрожала убить ее и ее родственников, зарубив их топором и утопив в Даугаве.

На следующий день обвиняемая отправила члену сироткого суда еще одно электронное письмо, в котором снова угрожала убить ее, утверждая, что угроза будет исполнена, если член сиротского суда не оставит ее семью в покое.

20 декабря этого года обвиняемая прибыла в Талсинский уездный сиротский суд, где крича и угрожая избить члена сиротского суда прервала заседание суда.

Обвиняемая взяла со стола стакан воды и вылила его содержимое на члена сиротского суда, а затем бросила в ее сторону вазу со сладостями. После этого женщина подбежала к потерпевшей и одной рукой схватила ее за горло, а другой — за правую руку, лишив ее возможности сопротивляться.

Угрожая убить потерпевшую, обвиняемая прижала ее к стене и душила ее до тех пор, пока другой член сиротского суда не остановил ее действия. Своими действиями обвиняемая причинила потерпевшей физическую боль и легкие телесные повреждения, а также нанесла ущерб ее имуществу, порвав золотую цепочку на шее.

После нападения обвиняемая вечером того же дня отправила жертве еще одно электронное письмо, в котором снова угрожала убить ее. Потерпевшая восприняла высказанные угрозы как реальные, так как после нападения было достаточно оснований опасаться, что обвиняемая может исполнить их.

Ранее обвиняемая уже была лишена свободы на 20 суток после нападения на инспектора полиции. Обвиняемая без уважительной причины не явилась в тюрьму Ильгюциемса, а также не обратилась в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора, тем самым избежав отбывания наказания в виде лишения свободы.

По мнению прокурора, приговор суда первой инстанции — обоснованный.

Прокурор доволен тем, что суды остро реагируют на нападения в адрес сотрудников правоохранительных органов, и в таких случаях применяют реальный срок лишения свободы. Решение еще можно обжаловать в Курземском окружном суде.