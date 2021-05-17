За неделю пограничники констатировали 22 фальшивых теста на Covid-19

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), с 10 п 16 мая в Латвии было выявлено 22 человека, предъявивших во время проверок фальшивые тесты на Covid-19.

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16 мая в международном аэропорту "Рига" фальшивый тест констатировали у гражданина Украины, прибывшего из Таллинна. В тот же день поддельные тесты нашли у двух поляков и шестерых граждан Латвии, остановленных для проверки в волости Брунавас Бауского края. Днем ранее фальшивый тест нашли у гражданина Литвы, остановленного в Руцавском крае.

Все нарушители наказаны в административном порядке и оштрафованы.

Кроме того, фальшивые тесты на Covid-19 пограничники находили в Айнажи, а также в Илукстенском и Даугавпилсском краях.