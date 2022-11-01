За неделю полицейские поймали четыре группы воров, задержаны восемь человек

По подозрению в совершении краж, ограблений и умышленной порчи чужого имущества с 20 по 27 октября сотрудники Тукумского участка полиции задержали четыре преступных группы - всего восемь человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

20 октября по подозрению в совершении по крайней мере четырех похожих краж топлива в Тукумсе, Добеле и Елгаве был задержан мужчина. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест. Полиция продолжает выяснить обстоятельства случившегося.

В течение трех месяцев в волости Яунсату и Земитес было совершено пять краж. В июне, прорезав дыру в гаражной двери, из помещения были похищены бензопила стоимостью 500 евро и топливо. Общий ущерб составил 600 евро. В свою очередь, в августе был украден телевизор, декодер, музыкальный центр и бинокль ночного видения. Из другого дома были похищены - рога лося и тример, убытки - 1500 евро. Кражи продолжились и в сентябре, когда в одном случае была украдена сумка, а во втором - неизвестные пытались внести из дома телевизор.

По подозрению в совершении всех вышеперечисленных краж полицейские 20 октября задержали двух мужчин. На данный момент выясняется их причастность к совершению других преступлений.

26 октября по подозрению в совершении грабежа и умышленной порчи чужого имущества стражи порядка задержали трех молодых людей. Сначала в ночь на среду хулиганы выбили стекло, потом отправились на железнодорожную станцию, где пинали уличный кофейный аппарат. Затем на улице Талсу они испортили входную дверь в квартиру, причинив ущерб в размере 150 евро, а после решили выбить стекло в другой квартире - причинив ущерб в 20 евро. Около трех часов ночи на улице Паста молодежь напала на прохожего и пригрозив ножом украла у него мобильный телефон и кошелек. Общий размер ущерба составил 170 евро. Полиция начала уголовный процесс и утром же выяснила личности хулиганов. Их задержали, а после - так как имелись подозрении в употреблении наркотических и психотропных веществ - их доставили в медучреждение для проведения анализов. В отношении одного из молодых людей избрана мера пресечения - арест.

По подозрению в совершении как минимум 14 краж, которые были совершены в Тукумсе с 10 сентября по 27 октября, в четверг, 27 октября полиция задержала двух мужчин. Один из них арестован. По всем эпизодам расследование продолжается.