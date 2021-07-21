За неделю телефонные мошенники выманили у жителей Латвии более 200 000 евро

Госполиция бьет тревогу: за период с 12 по 18 июля телефонные мошенники смогли обманным путем выманить у жителей Латвии более 200 000 евро. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников латвийских банков и специалистов по финансовым вопросам. Действуют мошенники всегда по одной и той же схеме: предупреждают своего собеседника о том, что замечена незаконная деятельность с его счетом, после чего просят данные о счете, чтобы якобы устранить эту угрозу.

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Самую большую сумму на минувшей неделе потеряла из-за мошенников жительница Огре, которая лишилась 20 000 евро. Также пострадала рижанка, лишившаяся 18 000 евро, и жительница Латгалии, потерявшая 8500 евро.

16 июля в Огрский участок полиции обратилась с заявлением местная жительница,которая сообщила, что в начале июля ей позвонил мужчина, который утверждал, что является финансовым специалистом. Незнакомец сказал, что на брокерской платформе на имя женщины был открыт счет на 9000 евро, и этот счет необходимо закрыть.

Чтобы вернуть деньги, женщина должна была перевести свои средства на указанный "финспециалистом" номер. Мошенники также попросили жертву установить на свой компьютер программное обеспечение AnyDesk, после чего они удаленно подключились к ее компьютеру и провели несколько незаконных сделок, набрав в различных кредитных учреждениях около 20 000 евро.

17 июля в участок полиции "Кенгарагс" обратилась женщина, которой позвонил мошенник и представился сотрудником службы безопасности банка Citadele. Он сообщил, что кто-то пытался незаконно снять деньги с ее счета, поэтому необходимо принять меры безопасности. Сначала женщина не поверила, что звонит из банка, но мошеннику удалось ее убедить. Он попросил женщину установить программное обеспечение TiemViewer на компьютер, который удаленно подключался к компьютеру жертвы и выполнял действия с ее учетными записями, которые жертва самостоятельно подтверждала с помощью введения имени пользователя и паролей Smart-ID. Мошенник также предупредил, что женщина не должна заходить в интернет-банк.

Уже на следующий день мошенник снова позвонил своей жертве, чтобы продолжить манипулирование ее счетом. Кроме того, он смог убедить ее внести на счет деньги, утверждая, что "мошенники могут выследить женщину и украсть деньги из дома". В итоге, женщина лишилась 18 000 евро.

По аналогичной схеме была обманута и жительница Латгалии, на имя которой преступники успели оформить кредиты на общую сумму около 8 500 евро.

Полиция возбудила уголовные процессы.