За оскорбительный комментарий в адрес евреев рижанин отправится на принудительные работы

В середине марта в силу вступил приговор Марису Янкевицу, который признан виновным в разжигании национальной розни. Как отмечает Latvijas Avīze, речь идет об оскорбительном комментарии в адрес президента Латвии Эгила Левитса и евреев.

Свою вину в содеянном Янкевиц признал, пошел на сделку с прокурором и, в результате, суд Латгальского предместья Риги в качестве окончательного решения приговорил подсудимого к 140 часам принудительных работ.

Согласно обвинительному заключению, Янкевицс совершил деяние, намеренно направленное на разжигание национальной ненависти и розни с помощью автоматизированной системы обработки данных.

Как указано в обвинении, 29 мая 2019 года, когда президентом Латвии был избран Эгилс Левитс, в период с 13.38 до 22.26 Янкевицс со своего мобильного телефона оставил в группе Live sarunas, flirts un humors 18+ в социальной сети Facebook комментарий под постом Latvijas jaunā himna… žīds svētī Latviju следующего содержания: "16 marta gajiena dalibnieki un lidzgaitnieki ka ari 15 un 19 ss divizijas viri zarkos apgriezas ietaugot židu par lv prezidentu, tagad lamaaraju par to kad getto sos sunus par maz nosita un nosava [..]" (сохранен оригинал записи, окончание комментария издание не приводит из-за его грубейшего содержания).

Таким образом в интернет-среде, то есть в публичном пространстве, доступном для неограниченного числа интернет-пользователей, Янкевиц опубликовал комментарий, разжигающий ненависть к еврейскому народу, разжигающий национальную ненависть, а также направленный на разжигание национальной розни и раздора между представителями латышского народа и нелатышами.