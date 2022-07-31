За подделку документов могут осудить трех полицейских из Риги

Бюро внутренней безопасности (БЗБ) направило в прокуратуру материалы для уголовного преследования трех должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции, которых обвиняют в служебном подлоге, сообщает Rus.LSM.

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Во время досудебного расследования БВБ установило, что один из сотрудников сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил аварию. Второй полицейский организовал дело так, чтобы ответственность за ДТП взял на себя третий сотрудник полиции, который подделал согласованное извещение о дорожно-транспортном происшествии.

Полицейский, являющийся настоящим виновником аварии, подал поддельное извещение страховщику, чтобы получить компенсацию.

Теперь против одного из сотрудников полиции ведется уголовное дело за организацию подделки документов, а против двоих – за участие и использование фальшивых документов.

В БВБ подчеркивают: ни одно лицо не считается виновным в совершении преступного деяния, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.