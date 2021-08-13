За подделку вакцинации задержано семь человек, сертификаты могли купить более 200 человек (ДОПОЛНЕНО 16:15)

Госполиция задержала семь человек, подозреваемых в

даче взятки врачу и имитацию вакцинации от Covid-19, за которую было потребовано вознаграждение. Клиентами подозреваемых стали более 200 человек, среди задержанных оказался медперсонал центров вакцинации.

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Глава Госполиции Армандс Рукс призвал всех жителей Латвии, которые за деньги приобрели сертификаты о вакцинации, однако не получили прививки, добровольно обратиться в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной отвественности. К этому же призвал и директор Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме, подчеркнувший, что добровольное признание и сотрудничество со следственными органами

пойдет на пользу обеим сторонам.

В настоящее время полиция начала три уголовных процесса. Первое задержание было проведено 21 июля: к врачу одного из медицинских учреждений обратился мужчина (государственное должностное лицо), который хотел путем передачи взятки получить сертификат о получении второй дозы вакцины, но при этом не вакцинировавшись. Информация об этом была передана правоохранительным органам, в итоге подозреваемого 1974 г.р. удалось задержать.

Спустя всего два дня полиция задержала еще трех женщин, среди которых оказалась и медсестра центра вакцинации: за определенную плату они помогали имитировать вакцинацию, выдавая сертификат о вакцинации против Covid-19. Задержанные были 1972, 1974, и 1976 годов рождения. Все три лица признаны подозреваемыми и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Согласно распределенным в группе ролям, две женщины искали клиентов, а третья проводила "вакцинацию". В ходе обысков у них изъяли около 10 000 евро наличными, а также движимое имущество - автомобиль Nissan, возможно, приобретенные с незаконно нажитых средств. Установлено, что группа вела "черную" бухгалтерию. По предположению следствия, клиентами этой группы стали более 200 человек. Сертификат за непроведенную вакцинацию обходился клиенту в 200 — 400 евро.

В группе имелась своя система оповещения, как сигнализировать медсестре центра вакцинации о том, что сейчас к ней придет клиент, оплативший сертификат за непроведенную процедуру. Отвечая на вопрос, каким образом проводилась имитация вакцинации, Рукс сообщил, что либо кололи мимо плеча, либо просто заклеивали клиентам плечо пластырем.

Третье задержание было проведено 11 августа сотрудниками 3-го бюро Управления уголовной полиции. Задержаны три лица 1978, 1964 и 2000 годов рождения. Среди задержанных также оказалась медсестра одного из медучреждений Рижского региона. В ходе обысков изъято много вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность группы. Двое из задержанных оставлены под арестом. Также известно, что по этому эпизоду проходят десятки клиентов, получивших сертификаты за имитацию вакцинации.

Всего полиция провела 12 обысков, во время которых кроме денег изъяли несколько десятков документов, подтверждающих первую дозу вакцинации, десятки заполненных анкет, восемь ящиков с документами, носители информации и, возможно, газовое оружие.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) призвал медиков внутри своих организаций серьёзно обсудить подделку сертификатов. Он указал, что это непростительно, когда медик принимает участие в преступлении, направленном против пациента и здоровья общества. Кроме того, министр поблагодарил правоохранительные органы за работу.

Как уже сообщалось ранее, 9 августа в распоряжение KNAB поступила информация о том, что получены сигналы о подделке сертификатов вакцинации от Covid-19, которые продают неустановленные лица. Было начато следствие, в рамках которого провели задержания.

Согласно Уголовному закону Латвии, за подделку документов сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений могут быть приговорены не только к принудительным работам или штрафу, но и к лишению свободы на срок до одного года.

Если же эти действия выполняются в корыстных целях — с требованием и получением денег или других выгод — тюремный срок может увеличиться до 4 лет заключения.

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