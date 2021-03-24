За полгода количество краж автофар увеличилось на 103%: в топе — Volvo, VW, BMW и Porsche

По информации Госполиции, в течение последних шести месяцев на 103% выросло количество краж автомобильных фар. Чаще всего преступники "ослепляют" автомобили

Volvo. Как отмечают специалисты, происходит это по той причине, что с Volvo фары снять легче, чем с других популярных марок автомобилей.

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В Госполиции отмечают, что в период с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года зарегистрировано 476 краж автомобильных фар. Больше всего — 370 — произошло в Рижском регионе, за ним слеует Земагальский регион, где за шесть месяцев зафиксировано 66 краж автофар.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в Латвии было зарегистрировано 235 краж автомобильных фар. Пик краж пришелся на декабрь 2020 года, однако преступления фиксировались и в первые два месяца нового года.

Чаще всего "жертвами" воров становятся автомобили Volvo V70 и Volvo XC90 (71% от общего количества краж автофар). Также преступники не обходят вниманием фары автомобилей Volkswagen (9%), BMW (8%) и Porsche (8%).

Начальник 2-го отдела следственного управления Главного управления криминальной полиции Марис Приедниекс отметил, что резкий рост краж фар автомобилей марки Volvo связан с возросшим ростом на эти детали.

Полиция активно работает в этом направлении, в рамках расследования уже задержаны семь человек. В их числе и группа, которая промышляла кражами фар в Риге, ее окрестностях, а также в Латгалии. Установлены также скупщики краденых деталей.