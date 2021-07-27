За попытку незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии задержаны девять граждан Ирака

Государственная погранохрана в понедельник в Краславском крае задержала девятерых граждан Ирака, незаконно пересекших границу Латвии и Беларуси, сообщает LETA.

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Мужчины были задержаны в поселке Максимова недалеко от границы Латвии и Беларуси по наводке местного жителя.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе. Граждане Ирака находятся в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

В этом году это пятая группа людей, попытавшихся незаконно пересечь границу Латвии. В прошлом году за это были задержаны 23 гражданина третьих стран.

Как уже сообщалось, власти Латвии усилили охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. Политики допускают, что попытки мигрантов нелегально пересечь границу поддерживают власти Беларуси.