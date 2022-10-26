За попытку удушения следователя мужчина получил условный срок

За нападение на следователя полиции суд Риги приговорил мужчину к условному тюремному сроку, сообщили в прокуратуре.

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Согласно обвинению, в июле прошлого года мужчина явился в здание Рижского регионального управления полиции, чтобы дать показания в рамках административного дела.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не смог найти нужный кабинет и инспектора полиции. Ему не понравилось, что придется ждать, поэтому он начал вести себя вызывающе и агрессивно.

Мужчина зашел в кабинет к дежурившему следователю и нецензурно потребовал, чтобы она молчала. Он схватил женщину, рукой закрыл ей рот и стал душить. Нападавшего остановили полицейские, которые услышали в кабинете шум.

Учитывая тяжесть правонарушения, его характер, нанесенный вред, личность нападавшего и тот факт, что он полностью признал вину и использовал законные права на сотрудничество со следствием, прокурор заключил с обвиняемым соглашение о признании вины и наказания, которые суд утвердил.

Мужчину приговорили к трем годам условно с проверочным сроком на три года и шесть месяцев.