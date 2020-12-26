За попытку вломиться в квартиру подруги сovid-позитивный мужчина оштрафован на 750 евро

В первый день Рождества полиция самоуправления Риги оштрафовала на 750 евро сovid-позитивного мужчину, который пытался вломиться в квартиру своей подруги, хотя должен был находиться на карантине. Об этом рассказал представитель полиции Том Садовскис.

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Реагируя на вызов в Плявниеки, где человек ломился в квартиру, полиция обнаружила 29-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что приехал потому, что думал, что у его девушки романтические отношения с другим мужчиной.

По словам Садовскиса, мужчина вел себя вызывающе и в какой-то момент дохнул в лицо полицейскому, заявив, что у него подтвержден "Covid-192. Полицейские убедились, что у мужчины действительно был диагностирован "Covid-19" несколько дней назад, и он должен находиться на карантине.

Мужчина оштрафован на 750 евро.