За последние дни из водоемов достали тела трех утонувших

В волости Смардес, Тукумский край из водоема достали тело утонувшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
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Тело передано сотрудникам Государственной полиции, которые установят причину смерти.
Таким образом с воскресенья спасатели обнаружили тело уже третьего утонувшего человека. Одного обнаружили в воскресенье в Зосенской волости, Цесисский край, еще одного в понедельник в волости Залвес, край Айзкрауклес.
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