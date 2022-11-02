За последние дни из водоемов достали тела трех утонувших

В волости Смардес, Тукумский край из водоема достали тело утонувшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Тело передано сотрудникам Государственной полиции, которые установят причину смерти.

Таким образом с воскресенья спасатели обнаружили тело уже третьего утонувшего человека. Одного обнаружили в воскресенье в Зосенской волости, Цесисский край, еще одного в понедельник в волости Залвес, край Айзкрауклес.