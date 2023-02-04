За повреждение зеркал автомобилей в Агенскалнсе задержаны двое юношей

Государственная полиция арестовала в Риге двух юношей за повреждение восьми автомобильных зеркал в Агенскалнсе, сообщили агентству LETA в полиции.

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Очевидцы сообщили полиции о двух молодых людях, которые повредили зеркала нескольких автомобилей. Правоохранители среагировали незамедлительно, осмотрели местность и, руководствуясь приметами очевидцев, задержали предполагаемых преступников.

Выяснилось, что два юноши 2006 и 2007 годов рождения повредили зеркала восьми автомобилей, припаркованных в микрорайоне Агенскалнс.

Ранее предполагаемые преступники попадали в поле зрения полиции из-за раскрашивания стен и конфликтной ситуации со сверстником.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, общественные работы или штраф. Сейчас уточняется материальный ущерб, причиненный потерпевшим владельцам машин.