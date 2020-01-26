За прошедшие сутки было потушено 18 пожаров

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 18 пожаров, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В Риге было потушено девять пожаров, в других городах — два, а в краях Латвии — семь пожаров.

За прошедшие сутки работники ГПСС также провели девять спасательных операций. Кроме того, службой было получено 15 ложных вызовов.

С начала года в стране зарегистрировано 336 пожаров, в которых пострадали 16 человек, были спасены 23 человека, а погибли 11 человек.