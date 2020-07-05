За прошедшие сутки В Латвии потушено 13 пожаров

За прошедшие сутки, с 6:30 субботы по 6:30 воскресенья, в Латвии зарегистрировано 13 пожаров, в одном из них пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Семь пожаров было потушено в краях Латвии, один — в Риге, а пять — в других городах.

Кроме того, за минувшие сутки работники ГПСС провели 19 работ по спасению, 11 из которых — в краях Латвии, пять — в Риге, а три — в других городах.

С начала года в Латвии было потушено 4385 пожаров, в том числе 1379 пожаров прошлогодней сухой травы. В пожарах погибли 46 человек, а пострадали — 143.