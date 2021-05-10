За пять дней пограничники задержали 14 человек с фальшивыми тестами на Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), в период с 5 по 9 мая пограничники задержали 14 человек, предъявивших при проверке фальшивые тесты на Covid-19 и тесты, которые не соответствуют образцам, имеющимся в распоряжении ГПС.

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5 мая в аэропорту "Рига" фальшивый тест нашли у прибывшего из Лондона гражданина Латвии. В тот же день с фальшивкой в Айнажи попался гражданин Украины.

На следующий день три теста, не соответствующих образцам ГПС, констатировали у граждан Латвии, остановленных для проверки на дороге А11 в Руцавском крае.

В аэропорту "Рига" нарушителей ловили также 7 мая (поддельный тест на Covid-19 оказался у прибывшего из Дублина гражданина Латвии), 8 мая (задержан гражданин Швеции, прибывший из Киева, а также граждане Латвии, вернувшиеся из Лондона, Стамбула и Минска).

Кроме того, 7 и 8 мая в Руцавском крае с фальшивыми тестами задержали четверых граждан Литвы. Все нарушители оштрафованы.

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Айнажи Аэропорт "Рига" Лондон Рига Стамбул
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