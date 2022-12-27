За рождественские выходные задержано 50 пьяных водителей
Foto: PantherMedia/Scanpix

По информации Государственной полиции, за три рождественских выходных 50 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии опьянения.

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49 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, один — под действием наркотических веществ.

33 из задержанных пьяных водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения — концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность.

У 13 пьяных водителей, а также у одного водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения, после выявления нарушения конфискованы транспортные средства, а к 20 нарушителям будут применены меры взыскания, сумма которых может достигать стоимости транспортного средства, которым они управляют.

Вчера в стране зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал один человек. Составлено 300 протоколов об административных нарушениях, в том числе 110 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.

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