За сутки из водоемов в Латгалии вытащили двух утонувших

В пятницу, 20 апреля, в Латгалии из водоемов были вытащены двое утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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20 апреля в Науенской волости Аугшдаугавского края и Сакстагальской волости Резекненского края из водоемов вытащили тела двух мертвых человек. В обоих случаях погибшие были переданы Государственной полиции.

Также 20 апреля в 22.55 в ГПСС поступил звонок на улицу Турайдас в Даугавпилсе, где в одноэтажном жилом доме возник пожар. На месте происшествия было установлено, что в котельной одноэтажного жилого дома с мансардным этажом на площади пять квадратных метров горели дрова и теплоизоляция.

В доме образовалось сильное задымление, пожарные спасли двух человек, а до приезда пожарной части еще один человек эвакуировался из здания самостоятельно. В 1:08 ночит работы на месте происшествия были завершены.

Днем 20 апреля в ГПСС поступил вызов в волость Планю Валмиерского края, где горел двухэтажный жилой дом. На месте происшествия было установлено, что первый и второй этажи дома площадью 250 квадратных метров горят открытым пламенем. В 19:09 работы на месте происшествия закончились.

За прошедшие сутки с 06:30 21 апреля до 06:30 22 апреля в ГПСС поступило 72 вызова: 44 - по тушению пожаров (19 из них - на лесные пожары), 13 - по аварийно-спасательным работам, а 15 вызовов были ложными.