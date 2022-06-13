За сутки на дорогах Латвии остановлен 21 пьяный водитель

В воскресенье на латвийских дорогах задержали 21 нетрезвого водителя, еще один был под воздействием наркотических веществ. Об этом агентству LETA сообщили в госполиции.

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Больше всего нетрезвых водителей задержали в Рижском регионе — восемь человек, также в Рижском регионе задержали водителя, который находился за рулем под воздействием психотропных веществ.

в воскресенье полицейские оформили 214 протоколов об административных нарушениях за превышение разрешенной скорости. Больше всего таких протоколов в Рижском регионе — 60. Еще четырех водителей задержали за агрессивную езду, все эти нарушения также зафиксированы в Рижском регионе.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 439 протоколов о разного вида нарушениях на дороге.

Уже сообщалось, что за сутки на дорогах страны зарегистрирован 71 ДТП, в одном из них погиб человек. Также в 12 авариях пострадали 17 человек.