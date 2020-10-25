За сутки на ДТП пострадали трое велосипедистов и трое пешеходов
Foto: PantherMedia/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 12 человек, сообщили в Госполиции.

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Пять человек пострадали в ДТП на территории Рижского региона, шесть — в Латгале, а один — в Видземе. Трое из пострадавших были велосипедистами, а еще трое — пешеходами.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 человек. Шестеро водителей в состоянии алкогольного опьянения были задержаны а Рижском регионе, четверо — в Видземе, трое — в Земгале, а по одному — в Курземе и Латгале. В Риге также был задержан один водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения.

За прошедшие сутки полицейские оформили 219 протоколов о превышении скорости, в общей сложности о нарушении правил дорожного движения было оформлено 423 протокола.

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LETA

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LETA

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