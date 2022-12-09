За сутки оформлено четыре уголовных процесса за пьянку за рулем

В течение минувших суток Госудасртвенная полиция начала четырех уголовных процесса за управление траснпортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Пьяные водители были задержаны в Риге, Земгале, Курземе и Латгале.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

Всего за сутки зарегистрированы 156 дорожно-транспортных происшествия, пострадил пять человек.

Всего составлен 361 протокол об административных нарушениях, в том числе 59 - за превышение скорости 24 - за агрессивную езду.