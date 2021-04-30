За сутки потушено 14 пожаров прошлогодней травы, в двух из них сгорели здания
Foto: LETA

За минувшие сутки потушено 14 пожаров прошлогодней травы, самый крупный из них был в Дагавпилсском крае — 2,5 гектара, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вместе с сухой травой загорелись два здания — одноэтажная хозяйственная постройка и садовый домик, а также три лодки. Всего с начала года потушено уже 1038 пожаров старника.

VUGD также сообщает, что в 19:46 был получен вызов в Балвский край. В двухэтажном жилом здании на первом этаже горела оставленная на плите еда. Из квартиры эвакуировали одного человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VUGD
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США