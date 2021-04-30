За сутки потушено 14 пожаров прошлогодней травы, в двух из них сгорели здания

За минувшие сутки потушено 14 пожаров прошлогодней травы, самый крупный из них был в Дагавпилсском крае — 2,5 гектара, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Вместе с сухой травой загорелись два здания — одноэтажная хозяйственная постройка и садовый домик, а также три лодки. Всего с начала года потушено уже 1038 пожаров старника.

VUGD также сообщает, что в 19:46 был получен вызов в Балвский край. В двухэтажном жилом здании на первом этаже горела оставленная на плите еда. Из квартиры эвакуировали одного человека.