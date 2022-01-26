За сутки предотвращено 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Во вторник, 25 января, пограничники предотвратили 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа прошлого года в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 5248 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не был задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 110 лицам по гуманитарным соображениям, а задержано с начала прошлого года 462 гражданина третьих стран, совершивших попытку незаконного пересечения границы.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в минувшем году правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

С 13 декабря прошлого года активность мигрантов на границе с Латвией усилилась.