За сутки телефонные мошенники выманили у латвийцев 33 000 евро
Foto: Pexels.com, Mikhail Nilov

25 августа телефонные мошенники, представляющиеся работниками банка, в сумме выманили у латвийцев 33 350 евро.

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Вечером 25 августа Рижский Брасский участок полиции получил заявление от женщины, которой позвонили якобы из Swedbank и сообщили о подозрительных операциях со счетом. Она выдала мошенникам свои персональные и банковские данные, и со счета пропало 8000 евро.

В Рижский Земгальский участок с аналогичным заявлением обратился мужчина, у которого выманили 4200 евро.

Также в Брасский участок обратился мужчина, которому по телефону предлагали купить криптовалюту. Его попросили назвать данные банковской карты, и он потерял 20 000 евро.

Пострадавшие от телефонных мошенников могут обратиться с заявлением в Госполицию. Это можно сделать электронно через портал Latvija.lv или отправить подписанное электронной подписью письмо на адрес pasts@vp.gov.lv.

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