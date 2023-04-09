За сутки у пьяных водителей конфисковано 10 автомобилей
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За минувшие сутки, 8 апреля, в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек, сообщает Государственная полиция.

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В субботу в авариях в Рижском регионе зарегистрировано 12 пострадавших, в Видземе - пятеро, в Латгале - двое и в Курземе - двое.

Двое пострадавших были пешеходами, а семеро – водителями электросамокатов.

За минувшие сутки полиция выявила 14 водителей за вождение в нетрезвом виде: семерых - в Рижском регионе, трех - в Земгале, двоих - в Видземе и двоих - в Латгале. В Латгале также задержан водитель, употребивший наркотические вещества.

Десять из задержанных водителей находились за рулем в таком сильном опьянении, что им было назначено уголовное наказание. Ээто означает, что транспортное средство будет конфисковано или будет взыскана стоимость транспортного средства.

8 апреля на водителей, превысивших скорость, составлено 249 протоколов. В Видземе оштрафовано 111 водителей, в Латгале – 60, в Земгале – 49, в Курземе – 19, в Рижском регионе – 10. Два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего за минувшие сутки Дорожная полиция составила 650 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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