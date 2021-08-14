За сутки в дорожных авариях в Латвии пострадали 27 человек
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В пятницу, 13 августа, в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на латвийских дорогах пострадали 27 человек, в том числе один пешеход и девять велосипедистов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

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В Рижском регионе пострадали 17 человек, в том числе один пешеход и семь велосипедистов, в Латгале - девять человек, в том числе один велосипедист, а в Видземе - один велосипедист.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, из них 24 - с пострадавшими, погибших ни в одном ДТП не было.

По данным Госполиции, в Рижском регионе в пятницу произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в Земгале - 24, в Видземе - девять, в Курземе - 15 и в Латгале - 26 ДТП.

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LETA

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