Задержан агрессивный хулиган, угрожавший расправой полицейским

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), вечером 10 апреля, во время патрулирования центра Лиепаи экипаж полиции заметил на ул. Лиела хулигана, нарушавшего общественный порядок.

Когда полицейские приблизились к мужчине, он поднес к своему лицу сжатые кулаки и прокричал: "Подходите по одному, я вам всем лица сверну!" .

Хулигана задержали и выяснили, что ранее он более 30 раз попадал в поле зрения органов правопорядка за кражи, употребление наркотиков, порчу имущества, нанесение телесных повреждений и др.

Задержанного доставили в участок на ул. Бариню, где он снова стал угрожать работникам полиции физической расправой. На нарушителя составлен административный протокол.