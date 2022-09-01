Задержан член преступной группировки: его подозревают в убийстве соратника криминального авторитета 90-х

29 августа этого года Государственная полиция задержала члена организованной группы – гражданина Литвы – по подозрению в совершении убийства Геннадия Валягина, сообщили порталу Delfi в полиции.

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31 августа Рижский городской суд применил к задержанному меру пресечения — заключение под стражу.

На данный момент уголовный процесс квалифицируется по пятой части 118-й статьи Уголовного закона — за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, если оно совершено организованной группой. За такое уголовное преступление человек может быть наказан пожизненным тюремным заключением или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

В уголовном процессе продолжается активное расследование, и в интересах следствия Госполиция в настоящее время воздерживается от комментариев относительно более широкого хода расследования, включая информацию о лицах и распределении их ролей.

Задержание производили сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона вместе с должностными лицами 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции.

Как сообщалось ранее, 11 марта Госполиция получила информацию о том, что около 14.43 в Риге, на перекрестке улиц Сахарова и Келдыша около места общественного питания был застрелен мужчина, который находился в автомобиле, а возможные виновники преступления покинули место происшествия.

В мае полиция заявила, что убийство 11 марта было совершено международной организованной преступной группировкой.

Портал Kompromat ранее сообщал, что убитым оказался держатель "общака" или "кассы" известного криминального авторитета 90-х годов Ивана Харитонова — Геннадий Валягин. Госполиция воздержалась от комментариев порталу Delfi о личности убитого мужчины.

Валягин был освобожден из-под стражи менее чем за год до окончания срока наказания, в 2000 году. В 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В срок было включено, уже отбытое и назначенное окружным судом наказанию — три года заключения, свидетельствуют данные архива агентства LETA.

Валягин был признан виновным и был осужден за создание организованной группы или участие в ней с целью вымогательства и за захват или удержание лица в качестве заложника, если это связано с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием упомянутого лица с целью заставить его совершить какое-либо действие или воздержаться от такового, что является условием освобождения заложника.