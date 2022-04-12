Задержан мужчина, повредивший флаг Украины на здании Кабинета министров
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 26 марта, в 18.30 в Центральный участок РРУП поступило сообщение, что неизвестный мужчина пытается сорвать с фасада здания Кабинета министров флаг Украины.

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По данному факту был начат уголовный процесс, в рамках которого 31 марта в Риге удалось задержать подозреваемого (1991 г.р.).

Объясняя мотивы, мужчина не смог обосновать причину своих противоправных действий и упомянул, что действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении лица назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и в ближайшее время будет решаться вопрос о начале уголовного преследования.

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