Задержан мужчина, повредивший флаг Украины на здании Кабинета министров

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 26 марта, в 18.30 в Центральный участок РРУП поступило сообщение, что неизвестный мужчина пытается сорвать с фасада здания Кабинета министров флаг Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данному факту был начат уголовный процесс, в рамках которого 31 марта в Риге удалось задержать подозреваемого (1991 г.р.).

Объясняя мотивы, мужчина не смог обосновать причину своих противоправных действий и упомянул, что действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении лица назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и в ближайшее время будет решаться вопрос о начале уголовного преследования.