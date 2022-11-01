Задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении

Госполиция сообщает, что на этой неделе был задержан Валдис Лосс (1961 г.р.), которого объявили в розыск 10 октября по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.
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Полиция благодарит жителей за предоставление необходимой для расследования информации.
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