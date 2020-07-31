Задержан подозреваемый в тяжком преступлении (ОБНОВЛЕНО)

Участок полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции сообщает, что в пятницу был задержан мужчина, разыскиваемый по подозрению в тяжком преступлении.
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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках подозреваемого.
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