Задержан подозреваемый в тяжком преступлении (ОБНОВЛЕНО)
Foto: DELFI

Участок полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции сообщает, что в пятницу был задержан мужчина, разыскиваемый по подозрению в тяжком преступлении.

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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках подозреваемого.

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