Задержан подросток, покупавший в DarkNet психотропы

Работники Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в перемещении психотропных веществ из Нидерландов в Латвию.

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Как отмечает пресс-центр VID, в ходе следствия было установлено, что подросток заказал 20 марок LSD в DarkNet. За психотропные вещества он рассчитался криптовалютой. Кроме того, для пересылки он использовал личные данные своего друга и указав его в качестве получателя.

Во время обыска в квартире у подростка полиция изъяла приспособление для курения марихуаны, компьютер, жетский диск и мобильный телефон.

Свою вину в содеянном подросток признал, позже к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Служба госдоходов подчеркивает: важно осознавать, что почтовые отправления контролируются и на них распространяются все ограничения и запреты на перемещение товаров и предметов через государственную границу, указанные в нормативных актах.

Контрабанда наркотиков — это тяжкое или особо тяжкое преступление, наказуемое уголовной ответственностью и лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

За девять месяцев 2020 года Департамент налоговой и таможенной полиции возбудил 518 уголовных дел по факту контрабанды наркотических, психотропных или новых психоактивных веществ в почтовых отправлениях.