Задержан полицейский, подозреваемый в получении взятки

На этой неделе сотрудники Бюро внутренней безопасности (IDB) задержали работника Государственной полиции, который подозревается в получении взятки в размере нескольких сотен евро от водителя. Последний превысил скоростной режим и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает представитель IDB Санта Бивбане.

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По ее словам, сотрудник полиции находился на службе, когда мог принять взятку от водителя автомашины в обмен на то, что не будет составлен протокол о правонарушении. О возможном преступлении стало известно от неравнодушных жителей.

По данному факту начат уголовный процесc по ч. 2 ст. 320 Уголовного закона.

Полицейскому присвоен статус подозреваемого. Избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, но сотрудника полиции отстранили от служебных обязанностей.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.