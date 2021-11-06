Задержан ранее судимый наркоман, обокравший в Риге ресторан, аптеку и зубоврачебный кабинет
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

В Риге задержан ранее судимый наркоман, который подозревается в серии краж из ресторана, аптеки, зубоврачебного кабинета и других объектов на правом берегу Даугавы.

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В полиции сообщили, что все кражи совершались в темное время суток на территории Тейки, Брасы и Латгальского предместья. Вор действовал по одной схеме: отжимал или разбивал стекла, после чего проникал на объект, когда там не было ни персонала, ни посетителей. Добычей преступника были и деньги, которые он находил в кассах и коробках, а также золотые украшения и планшеты.

Расследуя преступления, полиция вышла на ранее судимого за имущественные преступления наркомана 1989 г.р. 28 октября подозреваемого удалось задержать.

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