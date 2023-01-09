Задержан "тиктокер" Блейдерс: он подозревается в разжигании межэтнической ненависти
Foto: DELFI

На прошлой неделе Служба госбезопасности (VDD) задержала "тиктокера" Эдгара Блейдера, который подозревается в разжигании ненависти на этнической почве. Как отмечают в ведомстве, на платформе TikTok задержанный известен как rayblackfalken, его видео преимущественно фокусируются на поддержке России.

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Служба госбезопасности распространила официальное сообщение, в котором, правда, не упоминается конкретное имя. Известно, что задержание проводилось 4 января. VDD позиционирует Блейдера как сторонника России, деятельность которого в интернет-среде была направлена ​​на разжигание ненависти к латышам и украинцам, а также оправдание и прославление войны, начатой ​​Россией против Украины.

Также 4 января сотрудники Службы госбезопасности провели санкционированный обыск на одном объекте, где были изъяты различные носители информации.

Уголовный процесс в отношении задержанного начат по ч.1 ст. 74 и ст. 78 Уголовного закона Латвии. 6 января задержанный был оставлен под арестом, однако Блейдера могут отпустить под залог в размере 3500 евро.

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