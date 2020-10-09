Задержан водитель, насмерть сбивший 23-летнюю женщину и покинувший место ДТП

Сотрудники Бауского участка полиции задержали водителя, подозреваемого в трагической аварии, в результате которой погибла женщина 1997 г.р.

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Как уже сообщалось ранее, вечером 2 октября полиция получила информацию от медиков скорой, которые констатировали, что на дороге Кекава — Скайсткалне при невыясненных обстоятельствах в ДТП погибла молодая женщина. Водитель, совершивший аварию, не сообщил о ЧП в полицию и Службу неотложной медицинской помощи, а затем покинул место происшествия.

Полиция начала уголовный процесс и начала розыск подозреваемого. В итоге, 5 октября подозреваемого 1975 г.р. задержали. Спустя два дня к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.