Задержана группа наркоконтрабандистов, которую координировали из тюрьмы

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в июле этого года предтовратили деятельность преступной группировки, которая, возможно, занималась контрабандой прекурсоров наркотических и психотропных веществ в крупных размерах. Координировали работу банды из мест лишения свободы.

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Задержание проводилось на основании полученной ранее оперативной информации. Работу группировки координировали двое заключенных, которые в настоящее время отбывают срок за наркопреступления.

В рамках начатого уголовного процесса было проведено несколько обысков по местам жительства подозреваемых, а также в исправительном учреждении. Обыски проводились в Риге, Елгаве, Саулкрастах и Даугавпилсе. Сотрудники VID изъяли наркотики, возможно, карфентанил, 60 таблеток Clonazepam, шприцы, весы, наличность в размере 1 950 евро, а также тетрадки, где велся учет, мобильные телефоны, SIM-карты и многое другое.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. К троим задержанным по этому делу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.