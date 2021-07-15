Задержана группировка, эксплуатировавшая пациентов в центрах борьбы с зависимостями

На этой неделе Госполиция задержала организованную группу из восьми человек, подозреваемых в возможной торговле людьми — эксплуатации людей в нескольких центрах профилактики зависимостей, сообщили агентству LЕТА в полиции.

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Как свидетельствует информация, полученная в ходе расследования, у организации были три филиала в разных местах в Латвии, где наркоманам и алкоголикам предлагалась программа профилактики зависимостей, но вместо лечения и под прикрытием религиозных идей людей привлекали к тяжелым и длительным принудительным работам в сельском хозяйстве и на лесозаготовках с ограниченными возможностями покинуть учреждение.

По данным полиции, работникам ничего не платили за работу, а большая часть средств была распределена между членами организованной группы.

Полиция предоставит более подробную информацию о этом преступлении на пресс-конференции, в которой примут участие министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.