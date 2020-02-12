Задержанного в России Бенеса Айо освободили

Гражданин Латвии Бенес Айо, задержанный накануне в коммуне близ станции Шиес (Архангельская область, Россия), был доставлен в Котлас и там отпущен. Об этом сообщает информационное агентство "Эхо Севера" со ссылкой на источники в местной полиции.

Бенес Айо был задержан в поселке Урдома Архангельской области — он посещал на станции Шиес активистов, выступающих против строительства мусорного полигона. По данным "Северо-Запад. МБХ медиа", Айо вернулся с Шиеса в Урдому и планировал сесть на поезд до Москвы. Тогда его и задержали.

Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, последние годы он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Предполагается, что Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

В среду Генеральная прокуратура Латвии заявила, что собирается обратиться к России с просьбой выдать находящегося в латвийском розыске национал-большевика Бенеса Айо.