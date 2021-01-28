Задержанный за изнасилование педофил на момент преступления был под надзором Службы пробации

Мужчина 1959 года рождения, задержанный полицией прошедшим летом по подозрению в изнасиловании двух девочек 12 лет, на момент совершения преступления был под надзором Службы пробации, сообщает LTV. Служба начала проверку.

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Преступник вышел из тюрьмы в 2019 году после шести лет за решеткой. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетнего лица.

Как выяснили журналисты LTV, мужчина на момент преступлений, совершенных весной и летом 2020 года, был под надзором Службы пробации. В службе указали, что насильник не находился под электронным наблюдением, так как его применяют только для досрочно освобожденных. Глава Службы пробации Михаил Папсуевич указал, что служба начала проверку, чтобы выяснить, были ли действия сотрудников соответствующими.

Папсуевич отметил, что есть люди, чьи преступления служба не может предотвратить:

“Это трагедия, для службы это тоже трагедия. Мы не хотим, чтобы такие вещи повторялись с клиентами, попадающими к нам. Поэтому то, что мы можем сделать в этой ситуации - изучить, были ли выполнены работы так, как следует.”

В свою очередь, начальник третьего отдела управления Уголовными расследованиями Государственной полиции Олег Лавчиновскис указал на другую неприятную деталь - насильник несколько месяцев продолжал насиловать девочку, прежде чем она смогла об этом рассказать родителям.

“Она пережила такое преступление и не пошла сразу же рассказать родителям. Он её шантажировал, что другие узнают и будет ещё хуже. В тот момент она не чувствовала себя настолько безопасно, чтобы рассказать об этом кому-то. Поэтому очень важно, чтобы в семье были по-настоящему доверительные отношения”, - подчеркнул полицейский.

Как уже сообщалось, педофил находится под стражей и ждет суда. Ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Полиция также требует его обвинить в незаконном лишении свободы, угрозах убить, в длительном преследовании, а также в побуждении употреблять наркотики и их хранении.