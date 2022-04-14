Задержаны подозреваемые в краже флагов Украины и порче автомобилей

В связи с вторжением России на территорию Украины Госполиция продолжает фиксировать десятки правонарушений и преступлений. За период с 24 февраля по 14 апреля начаты 26 уголовных процессов, более 50 процессов по административным нарушениям и начаты более 110 ведомственных проверок.

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В Госполиции подчеркнули, что подобных правонарушений сравнительно немного, однако учитывая, сколько внимания им уделяется, это может иметь обратный эффект. Большинство этих преступлений связаны с умышленной порчей автомобилей с украинскими госномерами, а также с кражами и уничтожением флагов Украины.

Также фиксируются и случаи демонстрации пророссийской военной символики. Регистрировались и случаи правонарушений со стороны граждан Украины, в частности, управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако эти правонарушения также не носят массовый характер.

Как отмечают в полиции, 8 апреля, в Риге, на ул. Калнциема неизвестные вандалы выбили все стекла в автомобиле BMW X3 с украинскими номерами. В рамках начатого уголовного процесса спустя три дня подозреваемого удалось задержать. Сейчас полиция устанавливает мотивы преступления.

Коме того, вечером 13 апреля полиция получила сигнал о том, что группа лиц пытается повредить автомобиль с украинскими номерами. Благодаря оперативной работе Патрульной полиции Рижского региона в скором времени подозреваемых задержали. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, а стекло в машине они выбили бутылкой от алкоголя. Потерпевший отказался писать заявление, ограничившись лишь сообщением о том, что повреждено его имущество. И хотя уголовный процесс по этому делу так и не был начат, полиция провела с хулиганами разъяснительную беседу и передала информацию Службе госбезопасности.

Кроме того, на прошлой неделе полиция Сигулды завершила расследование по делу о краже флага Украины. Полиция установила, что в конце марта мужчина 1999 г.р. сорвал флаги с двух домов в Сигулдском крае. Задержали подозреваемого 5 апреля, он сознался, что совершил преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение он объяснил тем, что ему "надоели украинские флаги".