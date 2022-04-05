Задержаны шесть человек за попытку получить поддельные сертификаты о вакцинации от Covid-19

В конце прошлого года в Зиемельском участке Рижского регионального управления Государственной полиции были возбуждены два уголовных процесса в связи с получением фальшивых сертификатов о Covid-19. По обоим процессам были задержаны шесть человек. Попытки привиться по чужому паспорту предпринимались в центре вакцинации на Саркандаугаве.

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Среди задержанных — два организатора, два человека, предъявившие в Центре вакцинации чужие удостоверения личности и два человека, которые обратились к организаторам с просьбой найти тех, кто сделает за них прививки. Запланированные сделки не состоялись, так как сотрудники центра вакцинации сразу же сообщили о подозрительных действиях в полицию. Уголовный процесс, начатый 16 декабря 2021 года, был передан в прокуратуру для уголовного преследования 28 марта этого года, а уголовный процесс, возбужденный 17 декабря 2021 года, все еще находится в стадии активного досудебного расследования.

Один из эпизодов произошел в Центре вакцинации в Риге, в районе Саркандаугава на улице Тилта. С чужим документом пытался получить прививку мужчина 1975 года рождения. Он уже попадал в поле зрения полиции за различные преступные деяния. Мужчина был задержан, впоследствии признан подозреваемым. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Позже полицейские, проведя большую следственную работу, выявили и организатора сделки — мужчину 1982 года рождения. К нему обратился мужчина 1989 года рождения с просьбой найти человека, который сделает прививку вместо него, что обеспечит получение фальшивого сертификата. Организатор уже попадал в поле зрения полиции, он был задержан, применена мера пресечения, связанная с лишением свободы. Заказчик признан подозреваемым, мера пресечения не связана с лишением свободы.

Второй эпизод также произошел на Саркандаугаве, в центре вакцинации на улице Тилта. Мужчина 1977 года рождения предъявил чужой паспорт, чтобы получить прививку. Сделка не состоялась — медики сообщили о произошедшем в полицию. Здесь применялась аналогичная с предыдущей схема: мужчина 1987 года рождения обратился к мужчине 1964 года рождения с просьбой найти того, кто сделает прививку по чужому документу.

В ходе уголовного процесса в квартире, автомобилях и гараже мужчины-организатора 1964 года рождения было проведено несколько санкционированных обысков. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько документов, удостоверяющих личность на имена третьих лиц, боеприпасы, а также 31 литровую бутылку, содержащую этиловый спирт.

К подозреваемым применены различные меры пресечения, идет досудебное расследование.